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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Halkbank’ta Orçun ayrıldı

Halkbank’ta Orçun ayrıldı

, pasör ile yolların ayrıldığını duyurdu. Başkent ekibi, Orçun Ergün'e bundan sonraki kariyerinde başarı diledi. da libero 'i gönderdi. Altyapıdan yetişen isme teşekkür edildi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör ile yolların ayrıldığını duyurdu. Başkent ekibi, Orçun Ergün'e bundan sonraki kariyerinde başarı diledi. da libero 'i gönderdi. Altyapıdan yetişen isme teşekkür edildi.

  1. 18.5.2020
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