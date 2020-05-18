Halkbank’ta Orçun ayrıldı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör Orçun Ergün ile yolların ayrıldığını duyurdu. Başkent ekibi, Orçun Ergün'e bundan sonraki kariyerinde başarı diledi. Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı da libero Merve Dalbeler'i gönderdi. Altyapıdan yetişen isme teşekkür edildi.