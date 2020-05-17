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17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Voleybol Fatma Yıldırım yeniden Eczacıbaşı'nda

yeniden Eczacıbaşı'nda

Fatma Yıldırım yeniden Eczacıbaşı'nda

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin güçlü ekibi , 'den milli smaçör 'ı kadrosuna kattı. Volaybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan yıldız oyuncu, böylece eski takımına geri döndü.

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan , 'ı renklerine bağladı.

Takım Menajeri Nalan Ural yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişmiş, tecrübeli milli smaçörümüz Fatma'yla anlaştık. Kendisinin, deneyim ve yetenekleriyle bize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

15 yaşında Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer olan 1990 doğumlu oyuncu, , Büyükşehir Belediyespor ve Opet'te forma giydi.


  1. 17.05.2020
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