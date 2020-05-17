Fatma Yıldırım yeniden Eczacıbaşı'nda
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin güçlü ekibi Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'den milli smaçör Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Volaybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan yıldız oyuncu, böylece eski takımına geri döndü.
Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı renklerine bağladı.
Takım Menajeri Nalan Ural yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişmiş, tecrübeli milli smaçörümüz Fatma'yla anlaştık. Kendisinin, deneyim ve yetenekleriyle bize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
15 yaşında Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer olan 1990 doğumlu oyuncu, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Opet'te forma giydi.
- 17.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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