Eczacıbaşı VitrA ABD'li Ogbogu'yu kadrosuna kattı
Corona virüsü nedeniyle voleybolda ligler iptal edilirken, Veste Venus Sultanlar Ligi'nin güçlü ekibi Eczacıbaşı VitrA, gelecek sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor. Turuncu-beyazlılar, Jordan Thompson'dan sonra ABD'li orta oyuncu Chiaka Ogbogu'yu da renklerine bağladı.
2020-2021 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı VitrA, ABD'li orta oyuncu Chiaka Ogbogu'yu renklerine bağladı.
Eczacıbaşı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Amerika Milli Takımı'nın yetenekli orta oyuncusuyla anlaştık. Takımımızın kurulumuna uygun bir özellikte olan Chiaka'dan önemli bir katkı bekliyoruz" denildi.
CHIAKA OGBOGU KİMDİR?
1995 yılında Amerika'nın New Jersey eyaletinde doğan Chiaka Ogbogu, 188 cm boyunda ve orta oyuncu olarak görev yapıyor. Amerika Kolej Ligi yıllarını Texas Üniversitesi'nde geçiren yetenekli oyuncu, 2018 yılında Amerika Milli Takımı'na katıldı. Ogbogu, Türkiye'ye gelmeden önce sırasıyla Il Bisonte Firenze, Chemik Police ve Imoco Volley Conegliano takımlarında oynadı.
- 16.05.2020
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