Eczacıbaşı VitrA ABD'li Ogbogu'yu kadrosuna kattı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Eczacıbaşı'na ABD'li orta oyuncu

'li Ogbogu'yu kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA ABD'li Ogbogu'yu kadrosuna kattı

Corona virüsü nedeniyle voleybolda ligler iptal edilirken, Veste Venus Sultanlar Ligi'nin güçlü ekibi , gelecek sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor. Turuncu-beyazlılar, Jordan Thompson'dan sonra 'li orta oyuncu 'yu da renklerine bağladı.

2020-2021 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden , 'li orta oyuncu 'yu renklerine bağladı.

Eczacıbaşı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Amerika 'nın yetenekli orta oyuncusuyla anlaştık. Takımımızın kurulumuna uygun bir özellikte olan Chiaka'dan önemli bir katkı bekliyoruz" denildi.

CHIAKA OGBOGU KİMDİR?

1995 yılında Amerika'nın eyaletinde doğan Chiaka Ogbogu, 188 cm boyunda ve orta oyuncu olarak görev yapıyor. Amerika Kolej Ligi yıllarını Texas Üniversitesi'nde geçiren yetenekli oyuncu, 2018 yılında Amerika Milli Takımı'na katıldı. Ogbogu, 'ye gelmeden önce sırasıyla Il Bisonte Firenze, Chemik Police ve Imoco Volley Conegliano takımlarında oynadı.

  1. 16.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eczacıbaşı VitrA ABD'li Ogbogu'yu kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA