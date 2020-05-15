Eczacıbaşı VitrA Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, ABD Milli Takımı'nın 23 yaşındaki oyuncusu Jordan Thompson'ı transfer ettiğini duyurdu.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li Jordan Thompson'ı renklerine bağladı. Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamada, ABD Milli Takımı'nın 23 yaşındaki oyuncusu Thompson ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
Amerika Kolej Ligi yıllarını Cincinnati Üniversitesi'nde geçirdikten sonra geçen sezon Fenerbahçe Opet'te oynayan 1,93 metre boyundaki oyuncu, 2019 yılında ABD Milli Takım formasıyla FIVB Milletler Ligi sevinci yaşadı.
- 15.05.2020
- Eczacıbaşı VitrA Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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