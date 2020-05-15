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15 Mayıs 2020, Cuma
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'ı kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden , 'nın 23 yaşındaki oyuncusu 'ı transfer ettiğini duyurdu.

Takımı, 'li 'ı renklerine bağladı. Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamada, ABD 'nın 23 yaşındaki oyuncusu Thompson ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Amerika Kolej Ligi yıllarını Cincinnati Üniversitesi'nde geçirdikten sonra geçen sezon Opet'te oynayan 1,93 metre boyundaki oyuncu, 2019 yılında ABD Milli Takım formasıyla FIVB Milletler Ligi sevinci yaşadı.

  1. 15.05.2020
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