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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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, Ebrar’ı kiraladı

THY, Ebrar’ı kiraladı

takımlarından , 'tan 'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

takımlarından , 'tan 'u kiralık olarak kadrosuna kattı. 12 yaşında Vakıfbank altyapısına kazandırılan ve 2018-2019 sezonundan bu yana A Takımı formasını giyen 20 yaşındaki smaçör, birer CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ile 2 Ligi şampiyonluğu yaşadı.
  1. 16.5.2020
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