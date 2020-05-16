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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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’li Jordan Eczacıbaşı’da

ABD’li Jordan Eczacıbaşı’da

'li pasör ile yollarını ayıran Takımı, bir bakşa ABD'li 'ı renklerine bağladı.

'li pasör ile yollarını ayıran Takımı, bir bakşa ABD'li 'ı renklerine bağladı. ABD 'nın 23 yaşındaki pasör çaprazı, geçen sezon Opet'te forma giymişti. 1,93 metre boyundaki oyuncu, 2019 yılında ABD Milli Takım formasıyla FIVB Milletler Ligi sevinci yaşadı.
  1. 16.5.2020
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