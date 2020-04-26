VakıfBank’ta 1 yılda 630 saat antrenman - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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’ta 1 yılda 630 saat antrenman

VakıfBank’ta 1 yılda 630 saat antrenman

Türk voleyboluna 100'ün üzerinde sporcu kazandıran 'ın altyapısında oynayan genç sporcular antrenmanlarını evde sürdürüyor.

Türk voleyboluna 100'ün üzerinde sporcu kazandıran 'ın altyapısında oynayan genç sporcular antrenmanlarını evde sürdürüyor. Sarı-siyahlılar'ın Genç, Yıldız, Küçük ve Midi Takımları, Şampiyonaları'nda sayısız kupa kazanırken, VakıfBank altyapısındaki bir oyuncu, bir senede toplam 630 saat antrenman yapıyor. Bu zorlu dönemde idmanlarına evde devam eden genç voleybolcular, her gün antrenörleriyle online olarak buluşuyor.
  1. 26.4.2020
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