Salon kapandı!
Basketbol ve voleybolda ligler sonlandırıldı. Potada şampiyon ve ligden düşme, çıkma olmayacak. Filede de şampiyonluk ve düşme yok, alttan 4’er takım ise üst lige alınacak.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen basketbol ve voleybol ligleri sonlandırıldı. Her iki federasyonun başkanları da sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Ligleri sonlandırdık. Şampiyon ilan edilmeyecek. Düşme ve çıkma yok. Erkeklerde 16 takımın 13'ü, kadınlarda 13 takımın 11'i liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili dönüş yaptı" derken, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ligleri bu haliyle tescil ettik. Şampiyon değil sıralamayı belirledik. Düşme olmayacak. Erkekler ve Kadınlar 1. Lig'de final grubuna kalan 4 takım en üst lige çıkacak. Ligleri 16'şar takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı. Basketbolda erkeklerde Anadolu Efes, kadınlarda F.Bahçe lider durumda bulunuyordu. Voleybolda ise kadınlarda VakıfBank, erkeklerde Fenerbahçe zirvede yer alıyordu.
POTADA THY TAMAM
Basketbolda liglerin sonlandırılması sonrası THY Euroleague'de A lisansı bulunan, organizasyonun hissedarları olan 2 takımımız F.Bahçe Beko ve A.Efes, yeni sezonda bu kulvarda yoluna devam edecek. Diğer takımlar ise FIBA'yla bireysel görüşmelerle durumunu netleştirecek.
FİLEDE AVRUPA SIRAYLA
Voleybol liglerinin sonlandırılmasıyla birlikte, yeni sezonda Avrupa Kupaları'na hangi takımların katılabileceği de açıklandı. Yapılan duyuruda; takımlarımızın Avrupa Kupaları'na katılım, liglerin normal etap karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumuna göre gerçekleşecek.
A.EFES'TEN: ÖNCE SAĞLIK
Anadolu Efes, internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada özetle, "Kulübümüz; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir. Normal sezonun 23 maçlık dönemini 21 galibiyet alarak lider kapatan takımımızın emeklerinin ve kulübümüzün yatırımlarının boşa gitmediğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE'DEN KARARA DESTEK
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 4. sıradaki Fenerbahçe Beko'dan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir! Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek" denildi.
G.SARAY 'OYNANSIN' DEDİ
Galatasaray'ınTürkiye Basketbol Federasyonu'na erkek ve kadınlarda liglerin oynanarak tamamlanması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ligde 23. haftayı 3. tamamlamış, kadın takımı ise ligde 19. maç sonunda 2. sırada bulunuyordu.
VAKIF'TAN TEŞEKKÜR
Vakıfbank, liglerin sonlandırılması sonrasında sporcularına bir teşekkür mesajı yayımladı. Son iki sezonun şampiyonu unvanıyla başladıkları sezonda ligi 22 maçta 21 galibiyet ve 63 puanla lider tamamladıkları hatırlatılarak, tüm takıma teşekkür edildi.
- 12.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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