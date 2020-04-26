Böylesini görmedim

Vakıfbank'ın altyapı antrenörleri, evde kalan altyapı sporcularıyla her gün online görüşüyor ve antrenman programları uyguluyor. Altyapı sporcularının ikinci konuğu VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic oldu. VakıfBank altyapısını öven dünyaca ünlü pasör, "Oynadığım diğer kulüplerin de altyapıları vardı. Ama hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim. Burada hepimize harika imkânlar sunulmuş durumda" dedi.

SÜREKLİ ÖĞRENİYORUZ

"Voleybolda da dahil hiçbir spor dalındaki bir sporcu, 'Ben her zaman en iyisini yapıyorum' diyemez diyen Ognjenovic, "Bu düşünce bir sporcu için iyi değildir. Şu anda zorlu ve değişik bir süreçten geçiyoruz. Eminim ki hayalleriniz vardı. Benim ve takımın da şampiyonluk hayali var. Bunlar sadece bir süre bekliyor. Bu süreçte sağlıklı kalmaya dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenin ve idmanlarınıza devam edin" diyerek oyuncuları motive etti.

Sporculardan gelen soruları cevaplayan Ognjenovic, "Her profesyonel oyuncunun her dönem iniş ve çıkışları oluyor. Bazı zor zamanlarda pes etmeyi düşünebiliyorsun. Ama ben kariyerimin başından bu yana hiçbir zaman vazgeçmedim. Elbette bazen düştüğüm oldu ama hep kendi yolumda devam ettim" dedi.