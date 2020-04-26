Böylesini görmedim
Vakıf'ın Sırp pasörü Ognjenovic, takımının altyapısını övdü: Oynadığım diğer kulüpler de altyapı vardı. Ama hiçbir kulüpte altyapıya böyle değer veren kulüp görmedim.
Vakıfbank'ın altyapı antrenörleri, evde kalan altyapı sporcularıyla her gün online görüşüyor ve antrenman programları uyguluyor. Altyapı sporcularının ikinci konuğu VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic oldu. VakıfBank altyapısını öven dünyaca ünlü pasör, "Oynadığım diğer kulüplerin de altyapıları vardı. Ama hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim. Burada hepimize harika imkânlar sunulmuş durumda" dedi.
SÜREKLİ ÖĞRENİYORUZ
"Voleybolda da dahil hiçbir spor dalındaki bir sporcu, 'Ben her zaman en iyisini yapıyorum' diyemez diyen Ognjenovic, "Bu düşünce bir sporcu için iyi değildir. Şu anda zorlu ve değişik bir süreçten geçiyoruz. Eminim ki hayalleriniz vardı. Benim ve takımın da şampiyonluk hayali var. Bunlar sadece bir süre bekliyor. Bu süreçte sağlıklı kalmaya dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenin ve idmanlarınıza devam edin" diyerek oyuncuları motive etti.
Sporculardan gelen soruları cevaplayan Ognjenovic, "Her profesyonel oyuncunun her dönem iniş ve çıkışları oluyor. Bazı zor zamanlarda pes etmeyi düşünebiliyorsun. Ama ben kariyerimin başından bu yana hiçbir zaman vazgeçmedim. Elbette bazen düştüğüm oldu ama hep kendi yolumda devam ettim" dedi.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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