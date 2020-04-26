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26 Nisan 2020, Pazar
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Başarı tesadüf değil

Başarı tesadüf değil

Başkan Üstündağ, emeklerinin karşılığını olimpiyatla aldıklarını vurguladı.

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet , voleybolda geldiğimiz noktayla ilgili değerlendirme yaptı. Başkan Üstündağ, elde edilen başarıların tesadüfi olmadığını vurgulayarak, "Emek vermeden bir meyve dönüşü alamazsınız. Emek vereceksiniz ki o meyvenin dönüşünü alabilesiniz" dedi. Oldukça genç bir jenerasyon yakaladıklarını ve bununla da Tokyo'ya gitme başarısını elde ettiklerini aktaran Üstündağ, "Olimpiyatlar 2021'e ertelendi. Biz şu an Türkiye'yi takım sporlarında temsil etme hakkına sahip tek takımız. Yasaklar bitince salgından sonra hayat normale dönünce en iyi şekilde olimpiyatlara hazırlanacağız" diye konuştu.
  1. 26.4.2020
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