CEV açıkladı! O sezonlar iptal
CEV, Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve Challenge Cup sezonlarının iptal edildiğini açıkladı.
Corona virüsü salgını spor müsabakalarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Futboldan basketbola kadar birçok turnuva ertelenirken, bunların bir yenisine voleybol da eklendi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) corona virüsü tedbirleri kapsamında Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve Challenge Cup sezonlarının iptal edildiğini açıkladı.
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 17:42
- Resmi açıklama geldi! O sezonlar iptal
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
CEV açıkladı! O sezonlar iptal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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