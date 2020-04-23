CEV açıkladı! O sezonlar iptal

Corona virüsü salgını spor müsabakalarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Futboldan basketbola kadar birçok turnuva ertelenirken, bunların bir yenisine voleybol da eklendi.



Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) corona virüsü tedbirleri kapsamında Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve Challenge Cup sezonlarının iptal edildiğini açıkladı.