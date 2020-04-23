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23 Nisan 2020, Perşembe
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CEV açıkladı! O sezonlar iptal

CEV açıkladı! O sezonlar iptal

CEV, Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve sezonlarının iptal edildiğini açıkladı.

Corona virüsü salgını spor müsabakalarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Futboldan basketbola kadar birçok turnuva ertelenirken, bunların bir yenisine voleybol da eklendi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) corona virüsü tedbirleri kapsamında Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve sezonlarının iptal edildiğini açıkladı.

  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 17:42
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