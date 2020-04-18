Virüsü de yenmeliyiz
Vakıfbank'ın antrenörü Guidetti, koronavirüs salgınındaki günlerini anlattı. Aynı zamanda milli takımı da çalıştıran İtalyan hoca, "Bu dönem, hepimizin sahip olduklarımıza minnet duyması ve daha az şikayet etmemizi sağlayacak. Çok önemli sandığımız bazı şeylerin aslında önemli olmadığını gösterecek. Bu günleri de galibiyetle bitirmeliyiz" dedi.Virüsü de yenmeliyiz
- 18.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Virüsü de yenmeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.