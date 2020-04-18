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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Virüsü de yenmeliyiz

Virüsü de yenmeliyiz

Vakıfbank'ın antrenörü Guidetti, koronavirüs salgınındaki günlerini anlattı. Aynı zamanda da çalıştıran hoca, "Bu dönem, hepimizin sahip olduklarımıza minnet duyması ve daha az şikayet etmemizi sağlayacak. Çok önemli sandığımız bazı şeylerin aslında önemli olmadığını gösterecek. Bu günleri de galibiyetle bitirmeliyiz" dedi.Virüsü de yenmeliyiz

Vakıfbank'ın antrenörü Guidetti, koronavirüs salgınındaki günlerini anlattı. Aynı zamanda da çalıştıran hoca, "Bu dönem, hepimizin sahip olduklarımıza minnet duyması ve daha az şikayet etmemizi sağlayacak. Çok önemli sandığımız bazı şeylerin aslında önemli olmadığını gösterecek. Bu günleri de galibiyetle bitirmeliyiz" dedi.Virüsü de yenmeliyiz
  1. 18.4.2020
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