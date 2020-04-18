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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Melis: Evde çalışıyoruz

Melis: Evde çalışıyoruz

'nın liberosu , Covid-19 salgını sürecinde antrenmanlara evde devam ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu , Covid-19 salgını sürecinde antrenmanlara evde devam ettiklerini söyledi. 22 yaşındaki oyuncu, "Farklı bir süreç yaşıyoruz. Kondisyon sorunu yaşamamak için evde çalışıyoruz. Geçen anneme "Bana biraz top at, ben de manşet alayım" dedim. Komşular rahatsız olmasın diye duvarda manşet çok fazla oynamamaya çalışıyorum" dedi. Melis, kaptan Eda'nın bayrak oyuncu olduğunu da söyledi.
  1. 18.4.2020
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