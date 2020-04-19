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19 Nisan 2020, Pazar
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Sultanlar unutulmadı

Sultanlar unutulmadı

hesaplarından farklı bir 'günaydın' mesajı paylaştı. Corona virüsü nedeniyle liglerin iptal olduğu dönemde genellikle kalabalık tribün fotoğraflarını paylaşan sarı-kırmızılılar dün Takımı'nın iki yıl önce 'daki şampiyonluğunu hatırlattı. , Venezia'yı eleyip şampiyon olmuştu.

hesaplarından farklı bir 'günaydın' mesajı paylaştı. Corona virüsü nedeniyle liglerin iptal olduğu dönemde genellikle kalabalık tribün fotoğraflarını paylaşan sarı-kırmızılılar dün Takımı'nın iki yıl önce 'daki şampiyonluğunu hatırlattı. , Venezia'yı eleyip şampiyon olmuştu.
  1. 19.4.2020
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