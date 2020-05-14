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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Eczacıbaşı’da Natalia ayrıldı

Eczacıbaşı’da Natalia ayrıldı

, 2019- 20 sezonunda kadrosuna katılan Brezilyalı smaçör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, " verdiği katkılardan dolayı Natalia'ya teşekkür eder, sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz" denildi.

Eczacıbaşı VitrA, 2019- 20 sezonunda kadrosuna katılan Brezilyalı smaçör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, " verdiği katkılardan dolayı Natalia'ya teşekkür eder, sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz" denildi.

  1. 14.5.2020
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