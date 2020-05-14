Eczacıbaşı’da Natalia ayrıldı

Eczacıbaşı VitrA, 2019- 20 sezonunda kadrosuna katılan Brezilyalı smaçör Natalia Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Natalia'ya teşekkür eder, sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz" denildi.