Mihajlovic’e operasyon - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Mihajlovic’e operasyon

Mihajlovic’e operasyon

Mihajlovic’e operasyon

oyuncusu ameliyat oldu.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının oyuncusu ameliyat oldu. Sarı-lacivertliler, antrenman sırasında sakatlanan ve parmağında kırık tespit edilen Mihajlovic'in, başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kanarya, "Brankica Mihajlovic'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 10.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mihajlovic’e operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN