Mihajlovic’e operasyon
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının oyuncusu Brankica Mihajlovic ameliyat oldu.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının oyuncusu Brankica Mihajlovic ameliyat oldu. Sarı-lacivertliler, antrenman sırasında sakatlanan ve parmağında kırık tespit edilen Mihajlovic'in, başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kanarya, "Brankica Mihajlovic'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
- 10.2.2020
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