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21 Kasım 2019, Perşembe
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Voleybolda zafer günü

Voleybolda zafer günü

Efeler Ligi'nde 'ya konuk olan Sigorta, rakibine şans tanımadı. 'nda oynanan karşılaşmada setlerde 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-2'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. 127 dakika süren maçın setleri 11-25, 25-22, 25-20, 24-26, 10-15 olarak tamamlandı.

Efeler Ligi'nde 'ya konuk olan Sigorta, rakibine şans tanımadı. 'nda oynanan karşılaşmada setlerde 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-2'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. 127 dakika süren maçın setleri 11-25, 25-22, 25-20, 24-26, 10-15 olarak tamamlandı.

  1. 21.11.2019
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