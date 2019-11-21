Voleybolda zafer günü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Spor Toto'ya konuk olan Fenerbahçe HDI Sigorta, rakibine şans tanımadı. Başkent Salonu'nda oynanan karşılaşmada setlerde 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-2'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. 127 dakika süren maçın setleri 11-25, 25-22, 25-20, 24-26, 10-15 olarak tamamlandı.