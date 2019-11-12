VakıfBank 3-0 Karayolları

VakıfBank, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Karayolları'nı 25-14, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-11 önde girdiği ilk seti 25-14 aldı. 2'nci sete 8-0'lık seriyle başlayan VakıfBank, teknik molasına 12-4 önde girdiği seti 25-11 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. 3'üncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak, ligdeki 7'nci galibiyetini elde etti.

Bu sezon sahasında oynadığı dört maçı da kazanan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında 15 Kasım Cuma günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.