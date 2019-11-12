VakıfBank 3-0 Karayolları - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri VakıfBank 3-0 Karayolları

3-0

VakıfBank 3-0 Karayolları

, 'nin 8’inci haftasında 'nı 25-14, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

, 2019-2020 'nin 8'inci haftasında 'nı 25-14, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-11 önde girdiği ilk seti 25-14 aldı. 2'nci sete 8-0'lık seriyle başlayan VakıfBank, teknik molasına 12-4 önde girdiği seti 25-11 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. 3'üncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak, ligdeki 7'nci galibiyetini elde etti.

Bu sezon sahasında oynadığı dört maçı da kazanan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında 15 Kasım Cuma günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 12.11.2019 20:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VakıfBank 3-0 Karayolları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN