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12 Kasım 2019, Salı
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0-3

PTT 0-3 Eczacıbaşı VitrA

8’inci hafta karşılaşmasında , TVF Başkent Voleybol Salonu'nda ’yi 16-25, 17-25 ve 13-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

8'inci hafta karşılaşmasında , 'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette etkili blok performansıyla üstünlük sağlayan turuncu-beyazlılar, Hande Baladın'ın defansları ve orta oyuncu 'ın 6 sayılık katkısıyla ilk seti 25-16 önde tamamladı. 2'nci sette kontrolü elinde tutan konuk ekip, 12-8 önde girdiği teknik mola sonrası, kaptan Kim ve Melis Durul'un hücumlarıyla farkı açarak seti 25-17 noktaladı.

Son sete 6-1'lik seriyle başlayan Eczacıbaşı VitrA, Beyza Arıcı ve sonradan oyuna giren Natalia Pereira'nın file üzerindeki etkili oyunuyla seti 25-13 kazanarak, ligde üst üste 8'inci galibiyetini elde etti.

Turuncu beyazlılarda günün en skorer isimleri 14 sayıyla Yeon Koung Kim, 12 sayıyla Hande Baladın ve 10 sayıyla Lauren Gibbemeyer oldu.

  1. 12.11.2019
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