Sultanlar Ligi'nde hafta başlıyor
Venüs Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları başlıyor. Program şöyle: Bugün: 16.00: PTTEczacıbaşı Vitra, Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş, 18.00: Vakıfbank- Karayolları, 18.30: Beylikdüzü -Nilüfer Bld., 19.00: THY-G.Saray, Yarın: 19.00: Aydın Bld.-F.Bahçe.
Venüs Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları başlıyor. Program şöyle: Bugün: 16.00: PTTEczacıbaşı Vitra, Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş, 18.00: Vakıfbank- Karayolları, 18.30: Beylikdüzü -Nilüfer Bld., 19.00: THY-G.Saray, Yarın: 19.00: Aydın Bld.-F.Bahçe.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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