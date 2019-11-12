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12 Kasım 2019, Salı
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Sultanlar Ligi'nde hafta başlıyor

Sultanlar Ligi'nde hafta başlıyor

'nde 8. hafta maçları başlıyor. Program şöyle: Bugün: 16.00: Vitra, Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş, 18.00: , 18.30: Beylikdüzü -., 19.00: THY-G.Saray, Yarın: 19.00: .-F.Bahçe.

Venüs Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları başlıyor. Program şöyle: Bugün: 16.00: Vitra, Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş, 18.00: , 18.30: Beylikdüzü -., 19.00: THY-G.Saray, Yarın: 19.00: .-F.Bahçe.

  1. 12.11.2019
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