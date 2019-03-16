VakıfBank'tan iyi başlangıç
16 Mart 2019, Cumartesi
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VakıfBank'tan iyi başlangıç

VakıfBank'tan iyi başlangıç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda 'u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim

: Aslı Tecimer, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Hande Korkut (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Özgenur Yurtdagülen, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu, Zehra Güneş, Lonneke, Kelsey, (Gizem Güney Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Rasic)

Setler: 18-25, 20-25, 24-26

Süre: 82 dakika (23, 28, 31)

  1. 16.03.2019
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