Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 mağlup eden Galatasaray adını finale yazdırdı. Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan maça Antonov'un etkili oyunuyla başlayan sarı-kırmızılılar, ilk teknik molaya 12-6 önde girdi. Kalan bölümde iyi oyununu sürdüren Filenin Aslanları ilk seti 25-19 üstün bitirdi. İkinci sete de etkili başlayan Aslan, skoru 5-1 yapınca İBBSK mola aldı. G.Saray teknik molayı 12-5 önde geçtiği ve son anları çekişmeli olan seti 25-22 kazanarak durumu 2-0 yaptı.



EZELİ RAKİBİYLE EŞLEŞTİ



Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik molaya 12-11 önde girdi. Cimbom, skorda 16-14 öne geçince İBBSK molaya başvurdu. Rakibine dönüş fırsatı vermeyen Filenin Aslanları seti 25-20 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak finale yükseldi. Sarı- kırmızılı ekibin finaldeki rakibi Fenerbahçe oldu. Karşılaşma bugün 17.00'de Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak ve kupayı kazanan takım önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Cup'ta temsil etme hakkını elde edecek.



FENER'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ



Voleybolda Axa Sigorta Erkek Kupa Voley yarı finalinde Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Malatya'daki mücadelede ilk seti Halkbank, 25-19 kazandı. Mavi-beyazlılar ikinci sete de iyi başlarken; son anlarda geri dönen Fenerbahçe, 25-23'le durumu dengeledi. Büyük bir çekişmeye sahne olan üçüncü seti 28-26, son seti de 26-24 alan Kanarya, son şampiyonu saf dışı bırakarak finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, bugün 17.00'de kupa mücadelesine çıkacak.



VAKIFBANK İLK ADIMI ATTI



Sultanlar Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Vakıfbank, 3-0'lık galibiyetle büyük avantaj yakaladı. Sarı-siyahlılar 25-18, 25-20 ve 26-24'lük setlerle zafere uzandı. Son şampiyon Vakıfbank, 28 Mart Perşembe günü evinde oynayacağı karşılaşmadan zaferle ayrılırsa adını yarı finale yazdırma başarısı gösterecek.



SULTANLARDA DERBİ GÜNÜ



Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk ediyor. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 15.00'te başlayacak. Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serideki ikinci maç, 29 Mart Cuma günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak.



KANARYA YOLU YARILADI



Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda THY'yi 3-0 yenerek 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın setleri 20-25, 16-25 ve 26-28 sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, 28 Mart Perşembe günü oynanacak mücadeleyi de kazanırsa yarı finale yükselecek.



KISA KISA... KISA KISA... KISA ...



Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'yla ilgili, "İnşallah final oynayacağız, madalya alacağız. Olmazsa olmazlarımızdan biri olimpiyatlar." yorumunu yaptı.



Federasyonun düzenlediği "Geleceğin Erkek Milli Takım Yıldızlarını Arıyoruz" kampanyasında arayışlar sürüyor. Son olarak İzmir'in Bergama İlçesi ve Bursa ilinde gerçekleştirilen taramaların süreceği bildirildi.



Eczacıbaşı Vitra'nın başantrenörü Aurelio Motta, sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Takımına güvendiğini ifade eden İtalyan hoca, "7 yıllık özlemi sonlandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.