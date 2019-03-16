Galatasaray finale yükseldi
Malatya’da oynanan AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 19-25, 23-25, ve 20-25 setlerle 3-0 mağlup eden Galatasaray adını finale yazdırdı.
Salon: Malatya Merkez
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)
Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök)
Setler: 19-25, 23-25, 20-25
Süre: 91 dakika (29, 33, 29)
- 16.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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