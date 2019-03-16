Galatasaray finale yükseldi
16 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Galatasaray finale yükseldi

finale yükseldi

Galatasaray finale yükseldi

Malatya’da oynanan AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçında ’u 19-25, 23-25, ve 20-25 setlerle 3-0 mağlup eden adını finale yazdırdı.

Salon: Malatya Merkez
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhan
: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)
: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (, Onurcan Çakır, )
Setler: 19-25, 23-25, 20-25
Süre: 91 dakika (29, 33, 29)

  1. 16.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN