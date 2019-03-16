Fenerbahçe Opet avantaj yakaladı
16 Mart 2019, Cumartesi
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avantaj yakaladı

Fenerbahçe Opet avantaj yakaladı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında , deplasmanda THY'yi 3-0 yenerek 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, 28 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı THY kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşma belirleyecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Turnaoğlu

THY: İpek Ercan, İrem Cor, Enright, Zent, Havlickova, Şeyma Ercan (Jelena, Rahimova)

: Fatma Yıldırım, Dündar, Antonijevic, Bricio, Guidetti, Vargas (Polen Unver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)

Setler: 20-25, 16-25, 26-28

Süre: 85 dakika (26, 26, 33)

  1. 16.03.2019
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