THY Euroleague'de zirve Fenerbahçe'de
16 Mart 2019, Cumartesi
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Euroleague'de zirve 'de

Euroleague'in 26. haftasında ile Beko rakiplerini yenerken, ise parkeden mağlup ayrıldı.

Euroleague'in 26. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadıkları 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. , İsrail deplasmanında Maccabi FOX 'i 79-71, de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi 'yı 88-82 mağlup etti. ise İspanya'da 'ya 82-64 yenildi ve üst üste 6, toplamda da 23. kez sahadan üzgün ayrıldı.

FENERBAHÇE LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Ligde 26 haftada geride kalırken Fenerbahçe 22 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Fener'i 20 galibiyetli CSKA ile takip ediyor. Anadolu Efes 17 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, 3 galibiyetli Darüşşafaka ise son sırada bulunuyor.
THY Euroleague'in 26. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

BC Khimki Moskova: 75 - Real Madrid: 100
: 85 - : 79
Maccabi FOX Tel Aviv: 71 - Anadolu Efes: 79
EA7 Olimpia Milano: 66 - Olympiakos: 57
Gran Canaria: 82 - Darüşşafaka: 64
CSKA Moskova: 77 - Panathinaikos: 78
Fenerbahçe Beko: 88 - FC Barcelona Lassa: 82
Saski Baskonia SAD: 82 - Buducnost Podgorica: 62

  1. 16.03.2019
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