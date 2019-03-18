Fenerbahçe Opet'e sürpriz ziyaret
18 Mart 2019, Pazartesi
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Opet'e sürpriz ziyaret

Fenerbahçe Opet'e sürpriz ziyaret

Kulübünün voleybol ve basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden , sarı-lacivertli kadın voleybol takımını ziyaret etti.

, Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yarın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile oynayacağı maç öncesi yaptığı son antrenmanı izledi.

Antrenman öncesinde Fenerbahçe Opetli oyuncularla bir araya gelerek motivasyon konuşması yapan Ayten Salih'e sarı-lacivertli takımın kaptanı Dündar forma hediye etti.

  1. 18.03.2019
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