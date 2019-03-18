Fenerbahçe Opet'e sürpriz ziyaret
Fenerbahçe Kulübünün voleybol ve basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden Ayten Salih, sarı-lacivertli kadın voleybol takımını ziyaret etti.
Ayten Salih, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yarın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile oynayacağı maç öncesi yaptığı son antrenmanı izledi.
Antrenman öncesinde Fenerbahçe Opetli oyuncularla bir araya gelerek motivasyon konuşması yapan Ayten Salih'e sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar forma hediye etti.
- 18.03.2019
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Fenerbahçe Opet'e sürpriz ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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