HalkBank yarı finalde
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi, Arkas Spor-Fenerbahçe maçının kazananı olacak.
Salon: Malatya Merkez
Hakemler: İsmail Yıldırım, Yavuz Kandemir
Halkbank: Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Sket, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Arslan Ekşi)
Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Selim Demir (Volkan Döne, Kazemi, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Jovovic, Umut Şahin, Fırat Filiz)
Setler: 20-25, 25-21, 25-22, 25-19)
Süre: 123 dakika (27, 37, 31, 28)
- 15.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
HalkBank yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.