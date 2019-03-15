İstanbul BB deplasmanda güldü
15 Mart 2019, Cuma
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İstanbul BB deplasmanda güldü

İstanbul BB deplasmanda güldü

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında , Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

SALON: Malatya Merkez
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Kadir Girente
MALİYE PİYANGO: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, , Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel)
: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin)
SETLER: 22-25, 23-25, 25-22, 26-24, 16-18
SÜRE: 154 dakika (31, 35, 28, 31, 29)

  1. 15.03.2019
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