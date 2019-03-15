Fenerbahçe yarı finalde!
15 Mart 2019, Cuma
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yarı finalde!

Fenerbahçe yarı finalde!

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında , 'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

, yarı finalde yarın aynı salonda 'la karşı karşıya gelecek.

Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş

: Taht, , Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Muhammet Kaya, Bravo)

Fenerbahçe: Klinkenbeg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin, Cupkovic)

Setler: 21-25, 25-22, 23-25, 23-25

Süre: 125 dakika (28, 31, 35, 31)




Kaynak: AA
  1. 16.03.2019
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