Swensea'den Fenerbahçe'ye Ayew yanıtı! - Fotomaç
15 Mart 2019, Cuma
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Swensea'den Fenerbahçe'ye Ayew yanıtı!

Fenerbahçe'nin sezon başı İngiltere Premier Lig takımlarından Swensea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew'den haber var.
15 Mart 2019 Cuma 17:08 Güncelleme: 15.03.2019 17:09
Swensea'den Fenerbahçe'ye Ayew yanıtı!

Fenerbahçe'de Andre Ayew hareketliliği yaşanıyor.

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Swensea'den Fenerbahçe'ye Ayew yanıtı!

Ayew'in bonservisini elinde bulunduran kulübü Swensea, oyuncunun önümüzdeki sezonki geleceği hakkında kararını verdi.

Swensea'den Fenerbahçe'ye Ayew yanıtı!

Performansıyla bu sezon beklentilerin altında kalan Andre Ayew, Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Swensea'den Fenerbahçe'ye Ayew yanıtı!

Sarı-lacivertlilerde toplam 31 maçta 5 gol, 1 asistle oynayan Ganalı futbolcu eski günlerinden uzak bir görüntü çizdi.

Swensea'den Fenerbahçe'ye Ayew yanıtı!

SWENSEA'DEN HABER VAR
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi Swensea, Ayew'i tekrar kiralamama kararı aldı. Tecrübeli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan İngiliz ekibi, bu kararını Fenerbahçe'ye iletti.

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