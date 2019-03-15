Swensea'den Fenerbahçe'ye Ayew yanıtı!

SWENSEA'DEN HABER VAR

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi Swensea, Ayew'i tekrar kiralamama kararı aldı. Tecrübeli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan İngiliz ekibi, bu kararını Fenerbahçe'ye iletti.