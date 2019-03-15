Swensea'den Fenerbahçe'ye Ayew yanıtı!

Fenerbahçe'nin sezon başı İngiltere Premier Lig takımlarından Swensea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew'den haber var.
15 Mart 2019 Cuma 17:08
Güncelleme: 15.03.2019 17:09
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Fenerbahçe'de Andre Ayew hareketliliği yaşanıyor.
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Ayew'in bonservisini elinde bulunduran kulübü Swensea, oyuncunun önümüzdeki sezonki geleceği hakkında kararını verdi.
Performansıyla bu sezon beklentilerin altında kalan Andre Ayew, Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Sarı-lacivertlilerde toplam 31 maçta 5 gol, 1 asistle oynayan Ganalı futbolcu eski günlerinden uzak bir görüntü çizdi.
SWENSEA'DEN HABER VAR Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi Swensea, Ayew'i tekrar kiralamama kararı aldı. Tecrübeli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan İngiliz ekibi, bu kararını Fenerbahçe'ye iletti.