Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 25 haftasında 28 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de dört koldan çalışmalar yapan scout ekibi, yönetimin gözdesi Habib Diallo'nun dışında 7 ismi daha listesine aldı. Son kararı ise Ersun Yanal verecek. İşte o isimler...
15 Mart 2019 Cuma 10:43
Güncelleme: 15.03.2019 10:58
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Devre arası göreve gelen ve Miha Zajc'ı bitiren scout ekibi şimdi de yeni sezon için kolları sıvadı. Scout ekibi, yönetimin talimatı sonrası özellikle Avrupa ve Amerika'da genç ve yetenekli isimler üzerinde çalışmaya başladı.
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Scout ekibi, yönetimin talimatı sonrası özellikle Avrupa ve Amerika'da genç ve yetenekli isimler üzerinde çalışmaya başladı.
Çok önemli yetenekleri gözüne kestiren scout ekibinin 8 isimle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.
İLK SIRADA DIALLO VAR Listenin tepesinde, yönetimin gözdesi olan Habib Diallo yer alıyor.
SKOV YİNE GÖZDELERDEN BİRİ Fransız forvet Metz forması giyiyor. Devre arası da gündeme gelen Kopenhag'lı Robert Skov yeni sezon hedeflerinden birisi.