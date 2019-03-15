Fenerbahçe'de yıldız avı! Tam 8 yetenek...

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 25 haftasında 28 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de dört koldan çalışmalar yapan scout ekibi, yönetimin gözdesi Habib Diallo'nun dışında 7 ismi daha listesine aldı. Son kararı ise Ersun Yanal verecek. İşte o isimler...

15 Mart 2019 Cuma 10:43 Güncelleme: 15.03.2019 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





