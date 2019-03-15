Başkan adaylığını açıkladı! "Ali Koç'un karşısına çıkarım"
Yıllardır Aziz Yıldırım'a karşı muhalefet eden Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, seçimlerde destek verdiği Ali Koç'tan da umduğunu bulamayınca 'elimizi taşın altına koyma vakti geldi' dedi.
15 Mart 2019 Cuma 10:32
Güncelleme: 15.03.2019 10:32
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Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım muhaliflerinin önde gelenlerinden Sadettin Saran'ın beklenmedik çıkışıyla sarsıldı.
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Seçim sonrası Yıldırım taraftarlarının sessizliğe büründüğü, Koç taraftarlarının bütün olumsuzluklara rağmen yönetime destek olduğu sarı-lacivertlilerde Saran her iki dönemi de eleştiren bir açıklamada bulundu.
Katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Sadettin Saran şu ifadelerle sözlerine başladı;
"Hem Aziz Yıldırım'dan hem de Ali Koç'tan daha iyi başkanlık yapacağımı düşünüyorum" Saran
Fenerbahçe'nin eski ve yeni dönemini yönetimlerini beğenmediğini söyledi.