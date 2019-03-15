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Fenerbahçe'den 3 sürpriz!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, 3 Türk yıldız için 'şartları neler?' diyerek bilgi aldı. Comolli, bir isim için olumlu dönüş aldı.

15 Mart 2019 Cuma 07:44 Güncelleme: 15.03.2019 09:17
Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalara yavaştan başlayan Fenerbahçe'de 3 sürpriz isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Bu gelişmenin ise sarı-lacivertli takımın 2 hafta önce 3-2 kazandığı Rizespor maçı sonrasında yaşandığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Alınan bilgiye göre karşılaşmanın ardından menajer Ömer Koray Uzun'la karşılaşan sportif direktör Damien Comolli'nin, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, Valladolid'de kiralık oynayan Enes Ünal ve Başakşehirli İrfan Can'ı sorduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Comolli, "3 oyuncuyu da beğeniyoruz. Şartları nedir? F.Bahçe'ye gelme durumları var mı?" diyerek Uzun'dan bilgi istedi.

Fenerbahçe'den 3 sürpriz

SEZON SONU GÖRÜŞELİM

Orta saha Okay için "Gelmesi imkansız. Celta onu vermez" cevabını veren Uzun'un 23 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu İrfan Can konusunda ise "Başakşehir İrfan'ı bırakmak için yüksek bir bonservis ister. Kiralamaya da yanaşmazlar. Sizin için zor bir transfer olabilir" dediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Ancak Enes Ünal hakkında ise olumlu bir görüş verdi. Bonservisi Villarreal'de olan 21 yaşındaki forvet oyuncusunun sezon sonu tekrar kiralanabileceğini kaydeden Uzun'un "Enes'in durumunu ligler bitince yeniden konuşalım.

Fenerbahçe'den 3 sürpriz

Kulübü tekrar kiralayabilir. Uygun şartlarda getirebiliriz" diyerek açık kapı bıraktığı gelen haberler arasında

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