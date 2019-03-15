Fenerbahçe'de golcünün adı var ama golü yok!

Forvetler arasında son 10 sezonda yalnızca Robin Van Persie, 16 gol atarak 15 gol barajını geçebildi. Hollandalı forvet o dönem çok eleştirilse de takıma en çok gol katkısı veren isim oldu.

Son 10 sezonda en çok gol atan santrforlar şöyle: