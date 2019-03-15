Fenerbahçe'de golcünün adı var ama golü yok!

Fenerbahçe forvetlerde uzun süredir sıkıntı yaşıyor. Son 10 sezonda takımın en çok gol atan santrforu Robin Van Persie...
15 Mart 2019 Cuma 07:45
Güncelleme: 15.03.2019 18:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı can sıkıyor! Sarı-lacivertlilerin golcü konusunda yüzü gülmüyor... Golcüler ligde geriden kalan 25 haftada çok kısır bir görüntü çizerken, Soldado 14 maçta 3 gol atabildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Frey 13 maçta 3 gol attı.
Slimani ise 15 maçta yalnızca 1 gol atabildi.
Forvetler arasında son 10 sezonda yalnızca Robin Van Persie, 16 gol atarak 15 gol barajını geçebildi. Hollandalı forvet o dönem çok eleştirilse de takıma en çok gol katkısı veren isim oldu. Son 10 sezonda en çok gol atan santrforlar şöyle: