Fenerbahçe'de golcünün adı var ama golü yok! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
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Fenerbahçe'de golcünün adı var ama golü yok!

Fenerbahçe forvetlerde uzun süredir sıkıntı yaşıyor. Son 10 sezonda takımın en çok gol atan santrforu Robin Van Persie...
15 Mart 2019 Cuma 07:45 Güncelleme: 15.03.2019 18:03
Fenerbahçe'de golcünün adı var ama golü yok!

Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı can sıkıyor! Sarı-lacivertlilerin golcü konusunda yüzü gülmüyor... Golcüler ligde geriden kalan 25 haftada çok kısır bir görüntü çizerken, Soldado 14 maçta 3 gol atabildi.

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Fenerbahçe'de golcünün adı var ama golü yok!

Frey 13 maçta 3 gol attı.

Fenerbahçe'de golcünün adı var ama golü yok!

Slimani ise 15 maçta yalnızca 1 gol atabildi.

Fenerbahçe'de golcünün adı var ama golü yok!

Forvetler arasında son 10 sezonda yalnızca Robin Van Persie, 16 gol atarak 15 gol barajını geçebildi. Hollandalı forvet o dönem çok eleştirilse de takıma en çok gol katkısı veren isim oldu.
Son 10 sezonda en çok gol atan santrforlar şöyle:

Fenerbahçe'de golcünün adı var ama golü yok!

2017/18 Soldado, Fernandao 9 gol

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