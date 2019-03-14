Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu!

Fenerbahçe'in istediği Metz'in 23 yaşındaki golcüsü Habib Diallo için Fransız ekibi Lyon ve Marsilya'nın da devrede olduğu belirtildi. Damien Comolli'nin transferde bizzat başrolü oynadığı ve sezon sonunda Senegalli forvetin transferini görüşmek için Metz'den söz aldığı öğrenildi.
14 Mart 2019 Perşembe 19:09
Güncelleme: 14.03.2019 19:34
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Fenerbahçe, Cuma günü oynayacağı D.G Sivasspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor.
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Bu sezon santrafor oyuncularından istediği verimi alamayan sarı-lacivertlilerde şimdiden gözler forvet transferine çevrilmiş durumda.
Ersun Yanal'ın 'Gelecek sezon şampiyon olmaktan başka çaremiz yok açıklamasının ardından yönetime öncelik olarak bitirici bir golcü tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi'.
Bunun üzerine sarı-Lacivertli yönetim de sezonun bitimine 9 hafta kalmasına rağmen çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin hedefindeki isim ise Fransa 2. Ligi'de Metz forması giyen Habib Diallo... 23 yaşındaki Senegalli yıldız golcü için girişimlere başlandı.