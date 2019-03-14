Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi Fenerbahçe cephesinde Mehmet Topal sevinci yaşandı. Tecrübeli futbolcu, Sivasspor maçında sahadaki yerini alabilecek.
14 Mart 2019 Perşembe 15:04
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Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
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Ülker Stadyumu'nda 20:30'da başlayacak mücadeleyi kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.
Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de sakatlar can sıkarken, Mehmet Topal'dan sevindirici haber geldi.
Sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de yenilgisi bulunmayan teknik direktör Ersun Yanal, Sivasspor maçından galip gelmenin hesaplarını yaparken, hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren Mehmet Topal, yüzleri güldürdü.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, hem kulüp doktarlarının tedavisi hem de kendi özel dikkati ile iyileşti ve Demir Grup Sivasspor maçına yetişti.