Rekabette Fenerbahçe farkı
Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin 16-4 üstünlüğü bulunuyor.
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