Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Voleybolda Yarı Finalde
14 Mart 2019, Perşembe
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Voleybolda Yarı Finalde

Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Voleybolda Yarı Finalde

’de düzenlenen Grup Birinciliği müsabakalarına ’yi temsil eden gruplarını başarıyla tamamlayarak Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Grup Birinciliği müsabakaları 07-10 Mart 2019 tarihleri arasında 'in Anamur İlçesinde yapıldı.

Müsabakalara katılan gruplarını başarıyla tamamlayarak 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Okullar Arası Voleybol Yıldız Erkekler Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Gruplarından çıkarak Yarı Final Müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazanan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Yıldız Erkekler takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 10:03
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