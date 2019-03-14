Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Voleybolda Yarı Finalde

Okullar Arası Voleybol Yıldız Erkekler Grup Birinciliği müsabakaları 07-10 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin'in Anamur İlçesinde yapıldı.



Müsabakalara katılan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu gruplarını başarıyla tamamlayarak 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Okullar Arası Voleybol Yıldız Erkekler Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.



Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Gruplarından çıkarak Yarı Final Müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazanan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Yıldız Erkekler takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.