Eczacıbaşı VitrA'dan net galibiyet
13 Mart 2019, Çarşamba
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'dan net galibiyet

Eczacıbaşı VitrA'dan net galibiyet

Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley takımını 3-0 yendi.

Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan ve 84 dakika süren karşılaşmadan turuncu-beyazlı takım, 21-25, 25-27 ve 22-25'lik setlerle galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

  1. 14.03.2019
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