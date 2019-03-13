Eczacıbaşı VitrA'dan net galibiyet
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley takımını 3-0 yendi.
Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan ve 84 dakika süren karşılaşmadan turuncu-beyazlı takım, 21-25, 25-27 ve 22-25'lik setlerle galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
- 14.03.2019
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cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
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