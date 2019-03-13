VakıfBank deplasmanda mağlup
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya 3-2 yenildi.
Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan ve 121 dakika süren karşılaşmada VakıfBank, 20-25, 25-23, 25-23, 21-25 ve 15-13'lük setlerle salondan 3-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
- 13.03.2019
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cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
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