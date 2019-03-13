VakıfBank deplasmanda mağlup
13 Mart 2019, Çarşamba
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deplasmanda mağlup

VakıfBank deplasmanda mağlup

, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda temsilcisi 'ya 3-2 yenildi.

Spor Sarayı'nda oynanan ve 121 dakika süren karşılaşmada , 20-25, 25-23, 25-23, 21-25 ve 15-13'lük setlerle salondan 3-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

  1. 13.03.2019
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