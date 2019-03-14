Dünya'nın sporu! (13.03.19)
14 Mart 2019, Perşembe
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Dünya'nın sporu! (13.03.19)

Dünya'nın sporu! (13.03.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

DÜNYA MESUT'U KONUŞUYOR!

Kenya'da yaşayan 9 yaşındaki Lawrence Masira'nın hayalini gerçekleştiren 'e övgüler yağıyor. Kırmızı tişörtüne kendi eliyle "Özil" yazan ve 10 numara ekleyen Masira'ya forma ve krampon gönderen Arsenal'in yıldızı için sosyal medyada, "Yürekli, özel bir Türk", "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yapıldı.

MAKEDONYA'DA KARAN RÜZGARI

Makedon ekibi Shkupi'yi çalıştıran , fırtına gibi esiyor. Son sırada aldığı takımı 4.'lüğe çıkaran Karan, "Teknik direktörlüğe zor bir yerden başladım. Tesis şartları, antrenman sahaları Türkiye'deki gibi değil. Burada kendimi geliştirip mutlaka Türkiye'ye dönmek istiyorum. Sezon sonuna kadar buradayım. Makedonya'da yapabileceğimin en iyisini yapacağım" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA BÜYÜK GÜN

son 16 turu rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak. Program şöyle: 20.55: Krasnodar-Valencia (1-2), Salzburg-Napoli (0-3), Dinamo Kiev-Chelsea (0-3), 23.00: Villarreal-Zenit (3-1), ArsenalRennes (1-3), Slavia Prag-Sevilla (2-2), Benfica-Dinamo Zagreb (0-1), Inter-Eintracht Frankfurt (0-0).

SAHNE ANADOLU EFES'İN!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , bugün İsrail deplasmanına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Maccabi ile kozlarını paylaşacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak maç 22.05'te başlayacak. Diğer maçta ise , 23.30'da Gran Canaria'ya konuk olacak.

CEDİ NE YAPSIN!

NBA'DE forması giyen 'ın önceki geceki performansı Philadelphia 76'ers yenilgisine engel olamadı. Milli basketbolcunun 18 sayı üretip, 8 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla oynadığı karşılaşmayı Cleveland 106-99 mağlup etti.

FİLEDE DEV ŞÖLEN

Malatya'da yapılacak olan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in maç programı açıklandı. Program şöyle: Yarın 12.00: Maliye Piyango-İstanbul Belediye, 15.00: Galatasaray-Tokat Belediye Plevne, 17.00: Halkbank-Ziraat Bankası 19.00: Arkas-Fenerbahçe.

  1. 14.3.2019
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