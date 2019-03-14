Daha iyisi yok! Rekorların adamı CR7...

Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol (124) atan futbolcu olan Ronaldo, 106 gollü Messi'yi solladı. Devler Ligi'nde 8. kez hattrick yapan CR7, bu alanda Messi'nin rekorunu da egale etmeyi başardı. Aynı zaman Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 118 golü bulan Atletico Madrid'den de fazla gol attı.

Kariyerinde 5 kez Ballon d'or Ödülü kazanan, 5 kez Şampiyonlar Ligi'nde kupa zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo, bu arenada bir sezonda en çok gol atan futbolcu ünvanını da elinde taşıyor. 2013-2014 sezonunda 17 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcu, frikikten de en çok ağları sarsan isim oldu. Manchester United formasıyla 2, Real Madrid'de oynadığı dönemde de 10 kez serbest vuruştan rakip kalecileri üzen yıldız futbolcu, birçok alanda zirveyi rakiplerine kaptırmadı.

30'UNDAN SONRA GAZA BASTI!

Sayısız başarıya imza atan Cristiano Ronaldo, kariyerinin en iyi dönemini 30 yaşından sonra yaşadı. 34 yaşındaki Portekizli futbolcu, son 4 senede Şampiyonlar Ligi'nde 51 kez rakip fileleri havalandırdı. 30'undan sonra gol atanlar listesinde İbrahimovic 24, Drogba 23, İnzaghi ise 19 golle CR7'yi takip ediyor.