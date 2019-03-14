Şenol Güneş’ten Avcı’ya milli ziyaret

Lider turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A Milli Takım'ımızın teknik direktörü Şenol Güneş, kulübümüzü ziyaret ederek teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile fikir alışverişinde bulundu" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Haziran'da başlayacak sözleşmeyle 4 yıllığına A Milli Futbol Takımı'nın başına getirdiği teknik direktör Şenol Güneş'in, 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini açıklamıştı.

Şenol Güneş'in cuma gününe kadar A Milli Takım'ın kadrosunu açıklaması bekleniyor.