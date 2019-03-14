Şenol Güneş’ten Avcı’ya milli ziyaret
EURO 2020 Elemeleri’nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın başında bulunacak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir’i ziyaret etti.
Lider turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A Milli Takım'ımızın teknik direktörü Şenol Güneş, kulübümüzü ziyaret ederek teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile fikir alışverişinde bulundu" ifadesi kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Haziran'da başlayacak sözleşmeyle 4 yıllığına A Milli Futbol Takımı'nın başına getirdiği teknik direktör Şenol Güneş'in, 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini açıklamıştı.
Şenol Güneş'in cuma gününe kadar A Milli Takım'ın kadrosunu açıklaması bekleniyor.
- 14.3.2019
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Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
Şenol Güneş’ten Avcı’ya milli ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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