Şenol Güneş’ten Avcı’ya milli ziyaret
14 Mart 2019, Perşembe
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’ten Avcı’ya milli ziyaret

Şenol Güneş’ten Avcı’ya milli ziyaret

EURO 2020 Elemeleri’nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın başında bulunacak Beşiktaş Teknik Direktörü , ’i ziyaret etti.

Lider turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A 'ımızın teknik direktörü , kulübümüzü ziyaret ederek teknik direktörümüz ile fikir alışverişinde bulundu" ifadesi kullanıldı.

, 1 Haziran'da başlayacak sözleşmeyle 4 yıllığına A Milli Futbol Takımı'nın başına getirdiği teknik direktör Şenol Güneş'in, 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini açıklamıştı.

Şenol Güneş'in cuma gününe kadar A Milli Takım'ın kadrosunu açıklaması bekleniyor.

  1. 14.3.2019
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