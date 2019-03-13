Mesut Özil'den alkışlanacak hareket!
13 Mart 2019, Çarşamba
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'den alkışlanacak hareket!

Mesut Özil'den alkışlanacak hareket!

'in yıldızı , Kenya'da kendi yaptığı ve arkasına 'Özil' yazdığı formayla sokaklarda gezen çocuklara forma, futbol topu ve krampon gönderdi.

Arsenalli , kendisine sosyal medya üzerinden gelen bir fotoğraf üzerine Kenyalı çocukları sevindirdi.

Kendi yaptıkları ve arkasında Özil yazan formayla Kenya'nın Nairobi kentinde gezen çocukların karesi Mesut Özil'e ulaştı.

Bunun üzerine Arsenalli futbolcu da bu çocuklara forma, krampon ve futbol topu gönderdi.

Sosyal medya üzerinden bu 'mutluluk' fotoğraflarını paylaşan Mesut Özil "Twitter'da gördüğüm ve kendi yaptığı formayı giyen Kenyalı çocuğun fotoğrafı bana çok dokundu. Şimdi Lawrence'a bakın. Onu ve kardeşlerini böyle görmek çok mutlu" diye yazdı.

  1. 13.03.2019
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