Arkas Spor kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak
13 Mart 2019, Çarşamba
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kupada ile karşılaşacak

Arkas Spor kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak

, AXA Sigorta Erkekler Finalleri'ndeki ilk maçını ile yapacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, , 'da 15-17 Mart'ta gerçekleştirilecek finaller kapsamında ilk müsabakasını, 15 Mart Cuma günü ile oynayacak.

Malatya Merkez Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.30'a başlayacak.

Arkas Spor rakibini yendiği takdirde, yarı finalde Halkbank-Ziraat maçının galibiyle karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, 'e güçlü takımların katıldığını ve her maçın ayrı bir final niteliği taşıdığını belirterek, "Malatya'dan 'e kupayla dönmek ve play-off etabı öncesi moral bulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupa Voley'i şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon 'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı elde edecek.

  1. 13.03.2019
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