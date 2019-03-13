Voleybolda play-off heyecanı

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımlar sıralamalarına göre eşleşti. İki maç üzerinden oynanacak çeyrek final turunda ilk karşılaşma normal sezonu alt sırada bitiren takımın sahasında yapılacak.

İki maçı da alan takım adını yarı finale yazdıracak. Galibiyetlerin eşit olması durumunda, lig etabını üst sırada tamamlayan takımın sahasında üçüncü maç oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım yarı finale yükselirken, elenen takımlar 5-8 etabında devam edecek.

Sultanlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 16-18 ve 28 Mart'ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 28-30 Mart'ta yapılacak. Gerekmesi durumunda yarı finale yükselecek takım, 6-7 Nisan'daki üçüncü maçların ardından belli olacak.

Efeler Ligi'nde ise play-off çeyrek finalinde ilk maçlar 30 Mart, rövanşları ise 2 Nisan'da yapılacak. Gerekmesi durumunda üçüncü maçlar 5 Nisan'da oynanacak.

Sultanlar Ligi'nde program

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final etabı maç programı şöyle:

İlk maçlar

16 Mart Cumartesi:

15.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

17 Mart Pazar:

15.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

28 Mart Perşembe:

18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Beylikdüzü)

İkinci maçlar

28 Mart Perşembe:

18.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

18.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

29 Mart Cuma:

18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek)

30 Mart Cumartesi:

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

Efeler Ligi'nde program

Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final etabı maç programı şöyle:

İlk maçlar:

30 Mart Cumartesi:

14.00 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Tokat Ali Yücel)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Hidayet Türkoğlu)

15.00 Fenerbahçe-Maliye Piyango (Burhan Felek)

17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (Başkent)

İkinci maçlar:

2 Nisan Salı:

16.30 Maliye Piyango-Fenerbahçe (Başkent)

18.30 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 Halkbank-Ziraat Bankası (Başkent)

19.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk Vestel Venus)