Galatasaray evinde mağlup
10 Mart 2019, Pazar
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evinde mağlup

Galatasaray evinde mağlup

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında , HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, , Leys (, Cansu Çetin, Atkinson, Nursevil Aydınlar, Buse Kayacan, Dilara Gedikoğlu)

: İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Rahimova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Havlickova, Mislina Kılıç, İrem Çor)

Setler: 20-25, 25-15, 23-25, 25-10, 11-15

Süre: 110 dakika (23, 25, 28, 18, 16)

  1. 10.03.2019
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