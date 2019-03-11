Voleybolda devlerin sezonu

Voleybolda 22 haftalık normal sezon perdesi dün kapandı. Sultanlar Ligi'nin iddialı ekipleri Eczacıbaşı ile Vakıfbank zirveyi yine kimselere bırakmadı. 6 yıldır şampiyonluğa hasret kalan Eczacıbaşı, son haftada Aydın BŞB'yi 3-0 yendi ve ligi 64.3 puanla zirvede bitirdi. Son iki yılın Dünya ve Avrupa Şampiyonu Vakfıbank ise Çanakkale Belediye'yi 3-0 mağlup ederek 62.4 puanla 2. sırada yer aldı. 21'er galibiyeti bulunan iki takımın tek yenilgileri aralarındaki oynadıkları maçlarda gerçekleşti.



BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM



Efeler Ligi'nde ise son 3 yılda şampiyonluklara ambargo koyan Halkbank, fırtına gibi esmeye devam etti. Sezon başında Sırp Slobodan Kovac'ın yerine İtalyan Alberto Giuliani'ye emanet edilen başkent ekibi, normal sezonun son haftasında Arhavi Belediye'ye konuk oldu. 25- 19, 25-17 ve 27-25'lik setlerle zafere uzanan mavi-beyazlılar, normal sezonu 56.46 puanla zirvede tamamladı. 19 galibiyet elde eden Halkbank; Galatasaray, Tokat Plevne ve Ziraat Bankası olmak üzere yalnızca 3 yenilgi aldı.





YENİ NESLİHANLAR YETİŞECEK



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "İnanılmaz bir alt yapıya sahip olduğumuz için önemli oyuncular takıma katkı sağladı. Özverili çalışmalarla alt yapılardan Neslihanlar, Gözdeler yetiştireceğiz" dedi. Yoğun bir tempo içinde çalıştıklarını ifade eden Üstündağ, "Dünya şampiyonasında ve Avrupa şampiyonasında yaş ortalaması en düşük olan milli takımdık. Bugün 1998, 1999 ve 2000 doğumlu jenerasyonla olimpiyat hayalinden bahsediyoruz. Bu hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu ışığı ben bu takımda, çocuklarda görüyorum. İnşallah bu olimpiyata gideceğiz, başarılar elde edeceğiz. Alt yapılardan 6-12 yaş arasındaki kardeşlerimden milli takıma oyuncular yetiştiriyoruz. Özverili çalışmalarla alt yapılardan Neslihanlar, Gözdeler yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.



BARAJ ETABINDA GERİ SAYIM



Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı maçlarının tarihleri ve yerleri belli oldu. 9, 10, 11 ve 12. sırayı alan takımların puanlarını taşıyacağı ve ligde kalmak için mücadele edeceği etapta, 2 devreli turnuva maçları oynanacak. Son 2 sırayı alan ekipler 1. Lig'e düşecek. Efeler Ligi'nde İnegöl Belediye, Afyon Yüntaş, Arhavi Belediye, Kula Belediye, baraj etabında yer alacak. Sultanlar Ligi'nde ise Ankara Karayolları, Aydın BŞB, Çanakkale Belediye ve Halkbank, baraj mücadele edecek.



MALİYE ZORLANDI: 3-2



Efeler Ligi'nde Tokat Plevne'yi 25-19, 28-26, 17-25-, 23-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 yenen Maliye Piyango, sezonu 4. bitirdi. Play-off eşleşmeleri şu şekilde oldu: Halkbank-Ziraat Bankası, Arkas-Plevne, G.Saray-İBBSK, Maliye Piyango-F.Bahçe.



KARTAL ZAFERLE BİTİRDİ



Sultanlar Ligi'nin son haftasında Beşiktaş, Karayolları'nı setlerle 3-2 mağlup etti. Diğer sonuçlar şöyle: Nilüfer Belediye-Beylikdüzü: 3-1, Galatasaray- THY: 2-3. Normal sezon sonunda play-off eşleşmeleri ise şöyle oldu: Eczacıbaşı-Beylikdüzü, Vakıfbank-Nilüfer, F.Bahçe-THY, G.Saray-Beşiktaş.