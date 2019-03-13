Fenerbahçe Opet'in rakibi Del Bene
Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımı Avrupa sahnesinde çeyrek final maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında İtalya deplasmanına çıkıyor.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak. Scandicci kentindeki Nelson Mandela Forum'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Rövanşı, 19 Mart Salı günü Burhan Felek'te oynanacak.
VAKIF PARKEDE
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Rusya ekibi Dinamo Moskova ile karşılaşacak. Maç 19.00'da başlayacak. Eczacıbaşı VitrA ise deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley takımıyla saat 22.30'da karşılaşacak
- 13.3.2019
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