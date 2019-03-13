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13 Haziran 2019, Perşembe
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'in rakibi

Fenerbahçe Opet'in rakibi Del Bene

takımı Avrupa sahnesinde maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, ilk maçında deplasmanına çıkıyor.

Takımı, ilk maçında bugün deplasmanda temsilcisi Savino ile karşılaşacak. Scandicci kentindeki Forum'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Rövanşı, 19 Mart Salı günü Burhan Felek'te oynanacak.
VAKIF PARKEDE

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Rusya ekibi Dinamo Moskova ile karşılaşacak. Maç 19.00'da başlayacak. Eczacıbaşı VitrA ise deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley takımıyla saat 22.30'da karşılaşacak

  1. 13.3.2019
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