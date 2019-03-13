Yılın ‘En’leri Obradovic ve Luigi Datome

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncu Luigi Datome, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri arasındaki oylamada ödüle layık görüldü. Obradovic "Yılın Antrenörü" ödülünün sahibi oldu. "Yılın En İyi Sporcusu" ödülü Datome'ye verildi. Organizasyon fotoğraf çekimiyle sona erdi.



'HEDEFLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli ismi Sinan Güler, Anadolu Efes'i yenip kazandıkları Türkiye Kupası ile ilgili, "Sezon içerisinde çeşitli hedefler ile yola çıkıyoruz ve Türkiye Kupası da önemli hedeflerden bir tanesiydi" dedi. Ligde ve Euroleague'de önemli maçlara çıkacaklarını dile getiren Güler, "Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.