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13 Haziran 2019, Perşembe
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Yılın ‘En’leri Obradovic ve

Yılın ‘En’leri Obradovic ve Luigi Datome

Geliştirme ve Ortaokulu öğrencileri arasındaki oylamada Fenerbahçe Beko'dan Obradovic 'yılın en iyi antrenörü' ise 'yılın en iyi sporcusu' ödülüne layık görüldü.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncu , Geliştirme ve Ortaokulu öğrencileri arasındaki oylamada ödüle layık görüldü. Obradovic "Yılın Antrenörü" ödülünün sahibi oldu. "Yılın En İyi Sporcusu" ödülü Datome'ye verildi. Organizasyon fotoğraf çekimiyle sona erdi.

'HEDEFLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli ismi , 'i yenip kazandıkları ile ilgili, "Sezon içerisinde çeşitli hedefler ile yola çıkıyoruz ve Türkiye Kupası da önemli hedeflerden bir tanesiydi" dedi. Ligde ve Euroleague'de önemli maçlara çıkacaklarını dile getiren Güler, "Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

  1. 13.3.2019
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